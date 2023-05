Fachkräftemangel in Fachwerkstätten Autowerkstätten am Limit – wochenlanges Warten auf einen Inspektionstermin

Das Dilemma fing ganz harmlos an. Der freundliche Tüv-Prüfer stellte fest, dass an allen vier Rädern eines vorgeführten Autos die Bremsbeläge an der Verschleißgrenze sind. „Nicht so schlimm, die müssen aber neu gemacht werden. Sie haben dafür vier Wochen Zeit“, gab er dem verunsicherten Autofahrer mit auf den Weg. Nach vier Wochen verfällt nicht nur die Tüv-Zulassung des Autos. Wer sein Fahrzeug außerhalb der vier-Wochen-Frist vorführt, muss wieder eine neue Hauptuntersuchung bezahlen, dazu einen Verspätungszuschlag. Mehr als 160 Euro werden dann fällig. Die rund 140 Euro für die ursprüngliche Prüfung sind auch verloren. Insgesamt also rund dreihundert Euro für den neuen Tüv-Stempel, plus Reparaturkosten.