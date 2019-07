Verkehrsunfall : Autos stießen in der Hochstraße zusammen

In der Rohrbacher Hochstraße sind in der Nacht zum Dienstag zwei Autos zusammengestoßen. Foto: Florian Jung

Rohrbach In der Nacht zum Dienstag sind in der Hochstraße in Rohrbach zwei Autos kollidiert. Da zunächst unklar war, ob Personen eingeklemmt oder in den Fahrzeugen eingeschlossen sind, wurde auch die Freiwillige Feuerwehr St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken