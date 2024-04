Zahlreiche Gratulanten bei 90. Ein Autor mit einem scharfem Blick für das Nahe

Hans-Guido Klinkner wurde am 3. April 1934 in Quierschied geboren und wuchs in Sulzbach auf. Nach dem Studium der Bergbaukunde und Promotion zum Dr.-Ing. in Aachen forschte Hans-Guido Klinkner in der Versuchsgrubengesellschaft in Dortmund und bei der Saarbergwerke AG. Im Saarland arbeitete er bis zur Pensionierung als Direktor der Hauptabteilung Sicherheit und Arbeitsschutz und trug damit zum Wohl zahlreicher Bergleute bei. Im „Ruhestand“ nahm er sich die Aufzeichnungen vor, die er in seinem Berufsleben auf Dienstreisen in die ganze Welt gesammelt hat. Ohne seine Reisen gäbe es keine Gedichte. Von 1991 bis 2013 hat er in dreizehn Bänden 690 Gedichte, Kurzprosa und Aphorismen veröffentlicht. In Auswahl erschienen diese Texte in zwei Sammelbänden, „Wege der Erinnerung“ (2016) und „Sternenstaub“ (2020), herausgegeben von Gerhard Sauder.