St Ingbert : Automat gibt am Rathaus Dokumente aus

St Ingbert 24 Stunden Bürgerservice In St. Ingbert: Abholung zu jeder Zeit vor den Türen der Stadtverwaltung. Zuvor werden allerdings Fingerabdrücke genommen, E-Mails oder Post sowie Pin-Nummern verschickt.

Um die Abholung für die Bürger zu vereinfachen, wurde ISA („St. Ingberter Service-Automat“) vor den Türen des Rathauses installiert. In diesem Automaten finden sich 46 Fächer, in denen die Mitarbeiter der Stadtverwaltung die beantragten Dokumente hinterlegen können. Bis der Bürger das Dokument abholen kann, muss er folgende Schritte beachten:

Der Bürger stellt den Antrag persönlich beim Bürgerservicezentrum im Rathaus. Dabei teilt er sofort mit, ob er die Dokumente persönlich oder am ISA abholen möchte. Für die Abholung am Automaten muss er seinen Fingerabdruck und seine E-Mail-Adresse hinterlassen. Nach Abschluss des Antrags erhält der Antragsteller eine E-Mail mit der Bestätigung, dass sein Dokument im ISA reserviert werden wird.

Nun folgt noch ein Schritt, der per Gesetz vorgeschrieben ist. Der Antragsteller erhält per Post einen Brief von der Bundesdruckerei mit dem Pin für das Online-Dokument (zum Beispiel Online-Personalausweis). Dieses Schreiben muss per E-Mail oder Post zurückgesendet werden (die sogenannte „Rückantwort über den Erhalt des Pin-Briefes“).