VHS St. Ingbert : Autogenes Training im Webseminar

Bei der VHS St. Ingbert startet am 18. März ein Webseminar zum „Autogenen Training“. Foto: picture-alliance / gms/Alexander_Rüsche

St Ingbert Die VHS St. Ingbert bietet das Erlernen der Entspannungstechnik ab der kommenden Woche auch online.

Die Biosphären-VHS St. Ingbert bietet ab Donnerstag, 18. März, jeweils von 19 bis 20.30 Uhr, das Webseminar „Autogenes Training“ an. Der Kurs umfasst sechs Termine und findet unter der Leitung von Claudia Verhoeven statt.

Autogenes Training ist eine Entspannungstechnik, die auf Autosuggestion basiert und über das vegetative Nervensystem wirkt. Der Psychiater Johannes Heinrich Schultz hat das Autogene Training 1926 aus der Hypnose heraus entwickelt. Seine Wirksamkeit wurde in vielen wissenschaftlichen Studien nachgewiesen, so zum Beispiel bei Schlafstörungen, Burnout, innerer Unruhe, Ängsten, Konzentrationsstörungen, Tinnitus, Kopfschmerzen oder auch der Regulation des Blutdrucks.

Sobald die Teilnehmer die Technik des Autogenen Trainings erlernt haben, können sie auch einzelne Übungen in den Alltag mit einbinden. Gerade in hektischen und stressigen Situationen ist es möglich, mit Hilfe des Autogenen Trainings innerlich ruhiger zu bleiben. Schon nach kurzer Zeit erfährt man die entspannende und wohltuende Wirkung des Autogenen Trainings sowohl körperlich wie auch psychisch. Außerdem gibt es Tipps, wie man in stressigen Situationen ruhig bleiben kann.