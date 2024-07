Sanierung zwischen Niederwürzbach und Hassel Wut bei Autofahrern: Die Baustelle, die es nicht hätte geben dürfen

Eine Baumaßnahme des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) am Mittwoch, 24., und Donnerstag, 25. Juli, hat für einige Aufregung gesorgt. Ort des Geschehens: die L 111 zwischen der Einmündung L 235 Ober- und Niederwürzbach – die aktuelle Umleitungsstrecke für die gesperrte Staffelstraße. Dort wurden im sogenannten „Minimix-Verfahren“ die stärksten Schäden an der Straßendecke kurzfristig saniert. Die Strecke war dafür halbseitig gesperrt, an der aufgestellten Ampel kam es teils zu erheblichen Rückstaus. In sozialen Medien brachten Bürger ihr Unverständnis über die Maßnahme zum Ausdruck.