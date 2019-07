Unfall : Autofahrer verletzt Kind am Fuß

Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein vierjähriges Kind ist am Mittwochmittag gegen 12.20 Uhr in der Kaiserstraße in St. Ingbert bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Ein 62-Jähriger aus St. Ingbert war in Fahrtrichtung Fußgängerzone unterwegs und hatte in Höhe des Woolworth-Einkaufsmarktes das Kind erfasst, als es zwischen zwei geparkten Fahrzeugen hindurch auf die Straße lief.

Das Kind wurde am Fuß verletzt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.