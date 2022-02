Polizei kontrollierte in St. Ingbert : Autofahrer unter Drogen mit zwei Kindern unterwegs

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert (red) Fahruntüchtigkeit durch Drogen, Alkohol oder Medikamente stand am Donnerstagabend (17. Februar) im Fokus von Verkehrskontrollen der Polizei in St. Ingbert. Sechsmal ordneten die Beamten Blutproben an.

