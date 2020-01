Polizei St. Ingbert ermittelt : Autofahrer flüchtet nach Unfall zu Fuß

St. Ingbert Ein Autofahrer mit französischem Kennzeichen hat wegen überhöhter Geschwindigkeit einen Unfall verursacht und anschließend zu Fuß das Weite gesucht. Die Polizei sucht nach dem Mann.

In junger Mann mit französischem Kennzeichen hat am Sonntagnacht gegen 23.20 Uhr einen Unfall in der Südstraße in St. Ingbert verursacht. Laut Augenzeugenbericht sei der Mann in seinem grünen Renault Megane zu schnell unterwegs gewesen und deshalb unweit der Einmündung in die Straße „Im Schiffeland“ in den Gegenverkehr geraten. Dort kam ihm ein 38-Jähriger aus Nalbach entgegen.