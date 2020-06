Kriminalität in St. Ingbert : Autoknacker scheitert im Hasseler Pfad

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Ein unbekannter Täter hat in der Zeit zwischen Freitagabend (29. Mai), 18.30 Uhr, und Samstagmorgen, 9.15 Uhr, versucht, einen Renault Twingo, der in einer Einfahrt in der Straße „Hasseler Pfad“ in St. Ingbert-Mitte geparkt war, mit einem Werkzeug aufzubrechen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Er brach den Versuch aber ab.