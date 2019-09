Schwerer Unfall : Auto erfasst achtjähriges Kind

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rohrbach Am Samstag, 31. August, ist es gegen 12 Uhr in Rohrbach zu einem schweren Unfall gekommen, bei dem ein achtjähriges Kind schwer verletzt wurde. Das Mädchen überquerte die Spieser Straße aus der Tummelplatzstraße kommend und wurde dabei von einem aus Richtung Mühlstraße kommenden PKW erfasst Das Kind wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Carlo Schmude Von Carlo Schmude Redakteur Autorendetails aufklappen Seit fast 40 Jahren journalistisch für die Saarbrücker Zeitung in verschiedenen Funktionen unterwegs, derzeit in der Lokalredaktion St. Ingbert zum Autorenprofil

Die 31 jährige Fahrzeugführerin erlitt einen Schock. Ein Gutachter sicherte Spuren an der Unfallstelle. Der Unfallhergang ist noch unklar. Deswegen hofft die Polizei auf Zeugen.