Autodiebstahl in Rentrisch : Autodieb war nachts in Rentrisch erfolgreich

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert In der Nacht zum Freitag (4. November) ist in Rentrisch in der Straße „Zur Blecherdell“ ein grauer Hyundai Tucson ix35 vor dem Wohnanwesen des Eigentümers gestohlen worden. Im Fahrzeug des Geschädigten befanden sich zudem diverse persönliche Gegenstände.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken