Auto brannte in St.Ingbert : Auto brannte auf Lidl-Parkplatz in St. Ingbert

Foto: dpa/Paul Zinken

St.Ingbert Am Freitagnachmittag (11. Dezember) gegen 16 Uhr wurde die St.Ingberter Polizei wegen eines brennenden Autos auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in der Dudweilerstraße in St. Ingbert alarmiert. Durch Mitarbeiter des Marktes konnte Schlimmeres verhindert werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken