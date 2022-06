Ortsrat St. Ingbert-Mitte : Standuhr am Marktplatz steht weiter still

Die Standuhr am Marktplatz in St. Ingbert verharrt seit Wochen auf dieser Uhrzeit. Foto: Manfred Schetting

St. Ingbert Die SPD-Fraktion hat im St. Ingberter Ortsrat eine Frage gestellt, die vielen aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern in St. Ingbert seit Wochen Rätsel aufgibt. Warum steht die Standuhr am Marktplatz momentan still und zeigt rund um die Uhr auf zehn nach acht.