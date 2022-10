Ausstellung zu St. Ingberter Heimatforscher : Bisher unbekannte Blicke auf die St. Ingberter Stadtgeschichte

St. Ingbert Einzigartige Ausstellung zum 50. Todestag von Dr. Wolfgang Krämer im Kellergeschoss des St. Ingberter Rathauses.

Der Historiker Wolfgang Krämer, der am 16. Juni 1885 in Schnappach geboren wurde und am 31. Oktober 1972 in Gauting verstorben ist, war einer der bedeutendsten Heimatforscher St. Ingberts. Schon zu seinen Lebzeiten, also etwa zwischen 1955 und 1972, hatte Krämer seine Forschungsunterlagen der Stadt St. Ingbert übergeben. Dazu gehören seine Promotionsschrift zur Geschichte des Bergbaus, eine Geschichte der Eisenschmelz, die 1925 erstellte und 1955 überarbeitete zweibändige Geschichte der Stadt St. Ingbert sowie zahlreiche weitere Schriften, Bilder und Dokumente. Seine Erkenntnisse basieren maßgeblich auf den Unterlagen, die er im Archiv der Familie von der Leyen gefunden und analysiert hat.