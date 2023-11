Ausstellung in St. Ingbert Von der Wursttorte bis hin zu den Fabrikschloten

Rund 1000 Fotos hatte die Stadt vor einigen Jahren aus dem Nachlass des St. Ingberter Fotografen Heinrich Hönemann und Nachfolger erhalten. „Wir wollen diese wichtigen Zeitzeugen nicht im Archiv verstauben lassen, sondern der Öffentlichkeit zugänglich machen“, so die Leiterin des Stadtarchivs, Heidemarie Ertle. Die meisten Fotos sind auf silberbeschichteten Glasplatten „gespeichert“. Die teils zerbrochenen und nur wenig beschrifteten Zeitzeugen wurden vom Archivteam akribisch sortiert, repariert und digitalisiert. Damit in der Ausstellung klare und aussagekräftige Fotos zu sehen sind, mussten einige nachbearbeitet werden, bevor sie in einer Druckerei in Expositionsqualität gedruckt wurden. Das Ergebnis: ein Blick nicht nur in die Industriegeschichte St. Ingberts, sondern auch in die damalige Mode, die Gewohnheiten und das Leben der Menschen. Und natürlich auch ein Anlass zum Staunen, für Erinnerungen und Austausch.