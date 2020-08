Ausstellung im Rathaus : Das Saarhundert macht in St. Ingbert Station

Das Saarhundert macht in St. Ingbert Station

St. Ingbert Landtagspräsident Stephan Toscani eröffnet im Rathaus die Ausstellung über die Geschichte des Landes.

Die 100-jährige Geschichte in wenige Worte zu fassen, ist eigentlich nicht möglich, zu viel ist passiert, was erwähnenswert wäre. Und doch schafft es die Ausstellung „Saarhundert“, ausgewogen in Text und Bild, einen umfassenden Blick auf die bewegte Geschichte des Landes zu werfen.