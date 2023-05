Ausstellung in St. Ingbert Die Kunstschätze von St. Hildegard

St Ingbert · Unter dem Titel „Die Zierde deines Hauses“ laden die Pfarrei Heiliger Ingobertus und die KEB zu einer Ausstellung in die Kirche St. Hildegard in St. Ingbert ein. Von diesem Freitag (18. Mai) bis Sonntag werden dort jeweils von 16 bis 18 Uhr Kunstschätze der Kirche gezeigt: liturgische Geräte (Kelche, Monstranz), bestickte Fahnen und Antependien sowie die von der Textil-Künstlerin Ella Brösch gestalteten liturgischen Gewänder (Caseln, Rauchmäntel, Stolen, Dalmatiken) in zeitgenössischem Stil.

18.05.2023, 16:06 Uhr

Ein Chormantel, gestaltet von Ella Brösch. Foto: Gertrud Fickinger