Aufwertung der Gustav-Clauss-Anlage in St. Ingbert : So wird der Stadtpark ein Treff für die Fitness

St Ingbert Schon seit längerer Zeit besteht der Wunsch in Stadt- und Ortsrat, die Gustav-Clauss-Anlage mit Fitnessgeräten für Senioren, Erwachsene und Jugendliche aufzuwerten. Noch suchen die Kommunalpolitiker bei der Frage, welche neuen Trainingsmöglichkeiten für den St. Ingberter Stadtpark geeignet sein könnten, aber Entscheidungshilfe.

Der Leiter des städtischen Geschäftsbereichs Stadtgrün und Friedhofswesen präsentierte in dem Ausschuss vier Varianten möglicher Trainingsgeräte. Zum einen sind Übungsgeräte für Senioren, auch mit eingeschränkten körperlichen Möglichkeiten, in der Auswahl. Die Geräte zum Einzelpreis von 4000 bis 6000 Euro wurden am Fidelishaus in St. Ingbert erprobt, sie sind inzwischen laut der Stadtverwaltung wegen mangelndem Interesse aber wieder abgebaut worden. Eine zweite Gerätegruppe in einer etwas sportlicheren Variante für Senioren und Erwachsene bestückt bereits den Fitnessparcours am Wasserlehrpfad in Rentrisch. Diese Übungsgeräte, die mit Montage und Lieferung ebenfalls zwischen 4000 und 6000 Euro kosten, werden zwar gut nachgefragt, sind nach Einschätzung der Ausschussmitglieder aber kein Beispiel für die Gustav-Clauss-Anlage.