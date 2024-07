Stadtrat St. Ingbert Neulinge im Stadtrat erhalten ein bisschen Nachhilfe

Handgestoppte zehn Minuten hat Oberbürgermeister Ulii Meyer am Dienstagabend im großen Sitzungssaal im Rathaus gebraucht, um die insgesamt 45 Mitglieder des St. Ingberter Stadtrates per Handschlag auf die zuvor verlesene Eidesformel zu verpflichten. 15 Frauen und 30 Männer aus neun unterschiedlichen Parteien und Gruppierungen gehören dem Gremium künftig an. Und ihnen gab der OB einige allgemeine Einschätzungen mit auf den Weg. „Sie haben ein Amt angetreten, das Sie in schwierigen, von Veränderung geprägten Zeiten ausüben werden“, sagte er. Das gelte vor Ort wie weltweit, politisch wie wirtschaftlich. Meyer erinnerte auch an das Wesen der Demokratie, „zu dem es gehört , dass wir unterschiedliche Meinungen zu den Themen haben. Umso wichtiger ist es jedoch, dass wir diese Diskussionen in diesem Gremium führen, mit der Bereitschaft, sich in der Sache auszutauschen, aber auch mit der Bereitschaft, andere Meinungen und Mehrheiten zu akzeptieren“, meinte der OB. Der Verwaltungschef kündigte auch an, dass es in den kommenden Wochen mehrere Fortbildungen für die Ratsmitglieder geben werde. Beispielsweise zur Geschäftsordnung des Stadtrates, aber auch zum Haushaltsrecht, das in Kürze wichtig werde, weil der Rat noch in diesem Jahr einen neuen Doppelhaushalt für 2025 und 2026 beschließen muss. Das Interesse an fundierten Kenntnissen sollte dabei groß sein. Immerhin 21 von 45 Stadtratsmitgliedern in St. Ingbert sind ganz neu in dem Gremium.