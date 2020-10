Ortsrat Hassel : In Hassel geht die Sicherheit vor

Hassel Ortsrat hat den Weihnachtsmarkt und den Martinsumzug abgesagt.

Der Weihnachtsmarkt in Hassel ist ein Aushängeschild für den Stadtteil, lockt jedes Jahr viele Gäste an. Den Markt gibt es schon ein Vierteljahrhundert. Er wurde vom damaligen Ortsvorsteher Markus Derschang ins Leben gerufen. Anfangs war er vor oder im Rathaus; seit 2018 sind die Stände der Teilnehmer auch auf dem Marktplatz. In diesem Jahr sollte die 26. Auflage sein. Doch der Weihnachtsmarkt 2020 findet nicht statt. Darauf einigte sich der Hasseler Ortsrat in seiner jüngsten Sitzung in der Alten Schulturnhalle nach intensiver Diskussion. Außerdem entschied der Ortsrat, in diesem Jahr auch keinen Martinsumzug durchzuführen. Ortsvorsteher Markus Hauck wies zu Beginn der Beratung auf die gestiegenen Infektionszahlen und die hohe Zahl der Quarantäne-Anordnungen hin und teilte zudem mit, dass auch der Weihnachtsmarkt in Rohrbach nicht stattfinden wird.