Aus für den Gelben Sack? : Stadtrat diskutiert über die Gelbe Tonne

In anderen Bundesländern ist sie bereits seit längerem Standard. Kommt die Gelbe Tonne jetzt auch nach St. Inbgert und löst den gewohnten gelben Sack ab? Foto: Annelie Bock

St. Ingbert In ihrer jüngsten Sitzung berieten die Ratsmitglieder ob man sich vom gewohnten gelben Sack in Zukunft trennen will.

Seit vielen Jahren gibt es den Gelben Sack in St. Ingbert. Derzeit sammeln dort die Bürgerinnen und Bürger ihren Verpackungsmüll wie Joghurtbecher, Katzenfutterdosen oder Tetra Paks. Doch immer wieder gab es in der Vergangenheit Probleme mit dem Sack: Zu dünn, oft vergriffen, so lauteten die Klagen. Zudem verschandelten aufgerissene oder liegengebliebene und herumfliegende Säcke oft das Stadtbild. Bereits Anfang des Jahres entschieden sich Lebach, Saarbrücken, St. Wendel und Völklingen ab 2021 den gelben Sack durch die gelbe Tonne zu ersetzen.

Jetzt stand die Frage „gelbe Tonne oder gelber Sack, oder vielleicht beides?“ auf der Tagesordnung des St. Ingberter Stadtrates. „Wir müssen bald in die Verhandlungen mit dem Dualen System eintreten“, erklärte Oberbürgermeister Ulli Meyer. Deshalb müsse man wissen, wo die Reise hingehen soll. Nach dem neuen Verpackungsgesetz bleibt die Entsorgung von Verpackungen weiterhin beim Dualen System. Und da die Ausschreibungen der sogenannten Leichtstoffverpackungen im Laufe des Jahres 2020 erfolgen müssen, muss der Abfall-Beseitigungs-Betrieb St. Ingbert (ABBS) als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die Sammelstruktur mit dem Dualen System klären.

Aus der Verwaltungsvorlage geht hervor, dass bei der Einführung der Gelben Tonne eine Kostenbeteiligung der öffentlich rechtlichen Entsorgungsträger an den Entsorgungskosten des illegalen Mülls über die Gelben Tonnen im Raum steht. Nach den vorliegenden Gutachten sind die Gelben Tonnen bis zu 30 Prozent mit Restmüll oder mit Nichtverpackungen gefüllt. Diese sind nicht über die Lizenzgebühren finanziert, welche die Hersteller von Verpackungen pro Ware an das Duale System für die Entsorgung des Verpackungsabfalls zahlen müssen.

Die Verwaltung schlug dem Rat vor, dass die gelbe Tonne zum 1. Januar 2021 eingeführt werden soll. „Wir sollten uns nicht auf ein System festlegen, sondern mit einer breiten Palette die Verhandlungen führen“, erklärte SPD-Fraktionschef Maximilian Raber. Sowohl die Tonne, als auch verstärkte Säcke wären denkbar. Besonders wichtig sei aber eine 14-tägige Leerung, vor allem aus hygienischen Aspekten.

„Dem Verwaltungsvorschlag können wir so nicht zustimmen“, sagte Andreas Gaa (FDP). Eine einseitige Festlegung lehne man ab. Die St. Ingberter Bürger sollten die Wahlmöglichkeit zwischen Gelber Tonne oder Gelbem Sack haben, so Gaa. Und er nannte als Beispiel Schweinfurt. Dort sei die Gelbe Tonne eingeführt und der Gelbe Sack behalten worden. Das müsse auch im St. Ingbert möglich sein, betonte der der FDP-Mann.