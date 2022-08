Stadtbücherei St. Ingbert : Neuer Aufzug in der Stadtbücherei ist in Betrieb

Der neue Aufzug in der St. Ingberter Stadtbücherei. Foto: Margret Junk

St Ingbert Der neue, barrierefreie Aufzug in der Stadtbücherei ist ab sofort in Betrieb. Er verfügt über Stimmansagen und Braille-Schrift für Sehbehinderte am Bedienportal. Durch die selbst öffnende und -schließende Tür ist der Aufzug für Menschen mit Rollator, Rollstuhlfahrer oder auch für junge Eltern mit Kinderwagen aus Sicht der Stadtverwaltung optimal nutzbar.