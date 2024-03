Feuerwehr St. Ingbert Aufwendige Rettung in der Josefstaler Straße

Drehleiter und Rüstwagen brachten spezielles Rettungs- und Abseilgerät für Personen an die Einsatzstelle. Die 16 Feuerwehrleute starteten eine aufwendige Rettung. Nach dem Aufbau des speziellen Abseilmaterials und der Seilsicherungen, richteten die Einsatzkräfte die Drehleiter in der Straße aus. Die Ausrichtung gestaltete sich schwierig, da Befestigungsseile der Straßenlaternen über der Straße ein normales Aufrichten der Drehleiter verhinderten. Während der Vorbereitung auf der Straße, lagerten Einsatzkräfte den Patienten in der Wohnung auf eine spezielle Schleifkorbtrage um.