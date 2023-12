Start beim Weihnachtsmafrkt St. ingbert Wetter trübt Stimmung beim Weihnachtsmarkt

Es war dennoch bereits zu sehen, zu hören und vor allem zu riechen, was der Markt alles zu bieten hat. Vor allem kulinarisch fehlt nichts. In der Kaiserstraße, von der Polizeiinspektion bis zu Schange Eck, gibt es viel Gegrilltes, Gebackenes, Exotisches wie Traditionelles zum Essen sowie Glühwein und auch Gekühltes zum Trinken. Zwischendrin Verkäufer von Schales, Mützen und Strickwaren. Auch St. Ingberter Vereine wie der Turnverein, der FC Viktoria und der Ski-Club sowie die Abiturienten des AMG bereichern das Angebot. Das Rahmenprogramm des Marktes ist auf und vor einer Bühne vor der Alten Kirche zu erleben. Und das auch an diesem Samstag, wenn die Stände am zweiten Tag des Weihnachtsmarktes in St. Ingberts Fußgängerzone von 12 bis 22 Uhr geöffnet haben.