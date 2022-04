Theater in der Stadtbücherei St. Ingbert : Lessing und das Drama der Toleranz

St Ingbert Aufklärerisches Theater brachten die Katholische Erwachsenenbildung und das St. Ingberter Literaturforum in die Stadtbücherei vor eine durchaus beachtliche Kulisse.

Über mangelnden Besuch konnte man sich in der Stadtbücherei St. Ingbert nicht beklagen, als der in Zusammenarbeit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) Saarpfalz und dem St. Ingberter Literaturforum (ILF) lange vorbereitete literarische Abend unter dem Thema „Das Drama der Toleranz“ stattfand. KEB-Leiterin Gertrud Fickinger und ILF-Sprecher Jürgen Bost führten in die Thematik ein und stellten die Akteure bei dieser an Überraschungen reichen szenischen Lesung aus den Werken Gotthold Ephraim Lessings (1729-1781) vor: Den Abend gestalteten Thomas Kuhn, Lehrer für Deutsch, Latein und Ethik am Immanuel-Kant-Gymnasium in Pirmasens, und der Theologe und Pastoralreferent Stefan Schwarzmüller.