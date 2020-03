Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz : Drei Personen bei Unfall auf der A6 leicht verletzt

Die Feuerwehr war am Donnerstagnachmittag nach einem Aufahrunfall auf der A6 im Einsatz. Foto: Marco Schmeltzer/Feuerwehr

Rohrbach . Ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen hat sich am Donnerstagnachmittag, 12. März, kurz vor 14 Uhr auf dem Neunkircher Kreuz der Autobahn A 6 eregnet. Auf dem Verzögerungsstreifen zur A 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen kollidierten die beiden Fahrzeuge, die von der Anschlussstelle Rohrbach in Richtung Mannheim unterwegs waren.

Nach Angaben der Polizei wurden drei Insassen des Autos, darunter die 32-jährige Unfallverursacherin und ein mit ihrem Pkw sitzendes Kleinkind, leicht verletzt. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in die Uniklinik nach Homburg gebracht.