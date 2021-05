VHS Rohrbach/Hassel : Auf den Spuren des Lebens im Bach

Hassel Das KunterBUNDmobil war zu Gast am Hasseler Griesweiher. Ein Umweltbiologe brachte Kindern die Welt der Kleintiere näher.

Die VHS-Nebenstelle Rohrbach/Hassel bot für Kinder an einem Bach in der Nähe des Griesweihers einen Workshop mit dem KunterBUNDmobil, einem fahrbaren Umweltlabor des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) an. Dieses wird vom Umweltministerium gefördert. Zunächst erklärte Umweltbiologe Martin Lillig, was die Kinder erwartet, was man im Lebensraum Bach alles finden könnte, und wo man es findet. Dabei ließ er zunächst die Kids raten, die eifrig mitarbeiteten und das eine oder andere auch schon wussten. Dann ging es zum flachen Bach selbst, und rein in die Gummistiefel, jeder bewaffnet mit Sieb, Pinzette und einem Behälter, der mit Wasser gefüllt werden musste, damit die Wasserlebewesen nicht vertrockneten, bevor sie untersucht werden konnten.