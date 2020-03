Kostenpflichtiger Inhalt: Schweinezucht in St. Ingbert : Wo die glücklichen Schweine wohnen

Franz-Josef Eberl füttert seine Schweine auf dem Rittershof 2 in Hassel mit Getreide, das auf den eigenen Flächen angebaut wird. Foto: Peter Gaschott

Hassel Es gibt einen einzigen Landwirt in St. Ingbert, der die Tiere in größerer Zahl aufzieht.



Von Peter Gaschott

Glücklich und zufrieden sehen sie aus. Heranwachsende Schweine tollen in ihren sauberen Buchten herum. Franz-Josef Eberl hat sie im Auge. Er zieht sie groß auf dem Rittershof 2 in Hassel. Momentan sind 550 Schweine in seinem Stall. Er ist der einzige Landwirt in St. Ingbert, der Schweine in größerer Zahl aufzieht.

Gute Luft, kein Gestank – sein Stall ist ein Außenklimastall. Das bedeutet, dass frische Luft zirkuliert. Im Stall ist kein anderes Klima als draußen, keine stickige Luft, wie sie in manchen Mastbetrieben zu finden ist. Wenn die Schweine es wollen, ziehen sie sich in wärmere Bereiche im hinteren Teil ihrer Bucht zurück. Futter kommt aus eigenem Anbau, erklärt Franz-Josef Eberl. Stolz ist er darauf, denn so kann er seine Qualitätsziele erreichen. Einer von vier großen Schweinemastbetrieben im Saarland ist Eberls Hof, und doch, wie er sagt, einer der ganz kleinen. „Mit einem Stall für 600 Schweine ist man an der unteren Grenze zur Rentabilität. Große Betriebe haben tausend Schweine oder ein Mehrfaches.“

Info Die Perfektionierung der Betriebsabläufe Seit fast 40 Jahren betreibt die Familie den Rittershof 2 in Hassel. Wo einst schon Felix A. Villeroy im neunzehnten Jahrhundert an zeitgemäßer Landwirtschaft tüftelte – er war mit Chemie-Pionier Justus von Liebig befreundet – feilt Franz-Josef Eberl an der Perfektionierung seiner Betriebsabläufe. „Wir haben eine eigene Wasserversorgung, die uns trotz der extremen Trockenheit, die wir auch hier merken, über die vergangenen Sommer gebracht hat. Wir haben uns bestens eingestellt auf die hügelige Landschaft, und wir genießen die landschaftliche Schönheit.“ Dort, wo die Hänge zu steil für Maschinen sind, pflegen Limousin-Rinder das Grünland. Die alte Schäferei ist für Eberl wie für die vielen Spaziergänger, die entlangkommen, schönes Wahrzeichen des Hofes.

Eberl zieht seine Tiere konventionell auf. Nein, kein Bio. Das sagt uns Eberl ausdrücklich. „Um Schweine in Bio-Qualität zu erzeugen, bräuchte ich Soja in Bio-Qualität. Das gibt es auf dem Markt kaum. Und andere Möglichkeiten, den Eiweißbedarf der Schweine zu decken, habe ich hier nicht.“ Konventionell also, mit 75 Prozent eigenem Getreide, dazu kommt Mineralfutter, Sojaschrot und Rapsöl. Alles in Top-Qualität, für bestes Schweinefleisch. Und so, dass die Schweine ein zufriedenes, artgerechtes Leben hinter sich haben, wenn es nach Zweibrücken zum Schlachthof geht. Drei Metzgereien im Saarland beziehen ihr Schweinefleisch von Eberl, darunter die Metzgerei Petermann in Oberwürzbach.

Überhaupt sieht Eberl die Mär vom glücklichen Schwein auf einer grünen Wiese weit weg von der Realität. Dazu reicht es, sich ein paar Zahlen vor Augen zu halten. Ein Bundesbürger isst im Durchschnitt 70 Kilo Fleisch im Jahr. Davon knapp die Hälfte Schweinefleisch. Das bedeutet, dass die Million Saarländer im Jahr rund 35 Millionen Kilo Schweinefleisch verzehrt. Das wären, bei einem Schlachtgewicht von 120 Kilo, 292 000 Schweine, die man aufziehen müsste, um allein die Saarländer mit Schweinefleisch zu versorgen. Und dies unter der Voraussetzung, dass das ganze Tier gegessen wird, was in der Realität nicht vorkommt. 1700 Schweine im Jahr erzeugt Eberl. 5000 Schweine leben in saarländischen Ställen. Damit wird deutlich: Regional erzeugtes Schweinefleisch ist die Ausnahme im Metzgerei-Regal. Und, wie Eberl einen Bauernkollegen zitiert: „Ein sonniges Sommerwochenende reicht, dass die gesamte saarländische Jahres-Schweineproduktion auf dem Schwenker ihren Weg geht …“

Eberl – er ist seit einem guten Jahr überdies Präsident der saarländischen Landwirtschaftskammer – sagt selbst, dass die Region noch ein paar Betriebe seiner Größenordnung brauchen könnte, und auch ein paar Metzgereien mehr, die die Schweine aus der Region beziehen. Aber Schweine sind ungleich schwieriger in ihrer Haltung als beispielsweise Rinder, die in der Biosphäre Bliesgau eine große Rolle in der Direktvermarktung spielen. Schweine stellen hohe Anforderungen an Futter und Unterbringung. „Da braucht man schon große, gut organisierte Ställe, wenn die Schweinehaltung nicht aus Liebhaberei betrieben wird.“ Das, was Eberl als Liebhaberei bezeichnet, gibt es im Saarland durchaus häufig. Eine Handvoll Schweine, die unter eben jenen Bilderbuchbedingungen aufgezogen werden – aber zur Versorgung der Bevölkerung tragen sie kaum bei.

Wie bio wachsen sie denn nun auf, wollen wir vom Bauern und Präsidenten der Landwirtschaftskammer wissen. „Striktes Verbot von Antibiotika. Wenn ein Tier allerdings krank ist, hole ich den Tierarzt. Einen, der auf Schweine spezialisiert ist. Der behandelt das Tier mit allem, was erforderlich und sinnvoll ist. Das Tier wird in einem anderen Stall untergebracht, wo es sich auf Stroh mit viel Platz wohlfühlen kann. Ohne andere anzustecken.“

Im Stall selbst herrscht Sauberkeit und Ordnung. Die Ferkel kommen klein hierher, in saubere und desinfizierte Buchten. Die schlachtreifen Schweine haben keine weiten Wege vor sich. Eberl ist Mitglied in der Initiative Tierwohl und macht mit beim QS-System Schwein, einer Organisation, die die Qualitätssicherung überwacht. Und er denkt in großen Zusammenhängen.

„Als Präsident der Landwirtschaftskammer muss ich mich auseinandersetzen mit den Sorgen und Ängsten der Berufskollegen, aber auch der Verbraucher. „Die Chancen der Direktvermarktung sind für viele Landwirte hochwillkommen und ideal. Da bringen auch die Biosphären-Diskussion und das gewachsene Empfinden für Regionalität beim Einkauf eine Menge. Bloß, wir Schweinezüchter sind hochspezialisiert. Ich hätte nicht die Zeit, auch noch einen Hofladen zu betreiben, zumal die Infrastruktur dazu geschaffen werden müsste.“