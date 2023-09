Schulprojekt Auf Altem Friedhof soll es bald summen

Die Schüler der Klasse 6bef vom Albertus-Magnus-Gymnasium St. Ingbert haben gemeinsamen mit der Naturschutzjugend (Naju) und dem Nachhaltigkeitsbeauftragten der Stadt auf dem Alten Friedhof in St. Ingbert eine Wildbieneninsel angelegt. Die finanzielle Unterstützung dafür kam vom Lions-Club St. Ingbert. Schon am Zugang zum Alten Friedhof in St. Ingbert hört man geschäftiges Treiben. Schüler des St. Ingberter Albert-Magnus-Gymnasiums haben gemeinsam mit der Naturschutzjugend das ein Wildbienenprojekt gestartet, genauer gesagt den Bau einer Wildbienen-Insel, wie eine Sprecherin der Mittelstadt in einer Pressemitteilung veröffentlicht.