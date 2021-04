Zeichen der Solidarität : Auch St. Ingbert gedenkt der Corona-Opfer

Christina Wieth und OB Ulli Meyer zündeten im Rathaus eine Kerze zum Gedenken an die Opfer der Corona-Pandemie an. Foto: Thomas Bastuck

St Ingbert Der von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier initiierte bundesweite Gedenktag an diesem Sonntag, 18. April, findet auch in St. Ingbert ein Echo. Der Gedenktag soll den Hinterbliebenen eine Stimme gegeben und in Würde Abschied von den Toten genommen werden, sagte Steinmeier in einem Zeitungsinterview.

Aus diesem Anlass werden am Sonntagabend um 19.30 Uhr in allen Kirchen im Stadtgebiet von St. Ingbert die Glocken läuten. Bis heute sind weltweit mehr als 2,8 Millionen Menschen und in Deutschland mehr als 76000 Menschen an und mit dem Coronavirus gestorben. Im Saarland allein belaufen sich die Todesopfer auf fast 1000 Menschen.

Häufig werden diese Toten als reine Fallzahlen in Statistiken mitgeteilt. Hinter jeder einzelnen Zahl steht jedoch ein Schicksal und steht ein Mensch, der von uns gegangen ist. All diese Menschen verbindet, dass sie sich durch die Einschränkungen in der Pandemie häufig nicht von ihren Familien und Freunden verabschieden konnten. Auch für Hinterbliebene ist es schwer, angemessen zu trauern. Die Pandemie hinterlässt tiefe Spuren im Leben vieler Menschen.