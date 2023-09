Kommentar Auch Klage rettet die Innenstädte nicht

Wenn die käme und (nach Jahren?) erfolgreich wäre, was wäre genau gewonnen? Würden die Innenstädte von Homburg, Neunkirchen (oder gar Zweibrücken) dann erblühen? So mancher fährt halt gerne an den Ex-Flughafen shoppen, und eben nicht ins kleinere Saarpark-Center. Doch dass die Innenstädte immer unattraktiver für Besucher werden, hängt nur zum kleinen Teil am Ex-DOZ. Online-Handel, Corona-Pandemie, Insolvenzen einstiger Frequenzbringer wie Kaufhof, Inflation, Energiekrise, immer weniger Shopping-„Freizeit“ – die Liste ließe sich lange fortsetzen. Sicher: Städte und Kommunen haben Einzelhandelskonzepte, Ansiedlungen werden genauestens geprüft. Zentral bleiben aber alle Bemühungen, die Alleinstellungsmerkmale „eigentümergeführte Einzelhändler“ zu halten. Und den Aufenthalt in der City gerade von dem abzuheben, was man im Outlet hat. In solchen Angeboten wäre das Geld wohl besser aufgehoben als bei Anwälten und Klagen gegen den Ausbau.