Kneippverein Rohrbach : Auch in der Herbstferien Angebote des Kneippvereins

Rohrbach Der Kneipp-Verein Rohrbachhat auf seine Angebote hingewiesen, die trotz der Herbstferien, in denen viele Hallen und Säle geschlossen bleiben, stattfinden können: „Ganzheitliches Gedächtnistraining“, montags von 9 bis 10.30 Uhr im Kneipp-Treff; Gymnastik „Sonniger Herbst“, montags um 16 Uhr in der Rohrbachhalle; „Drums Alive“, montags um 18.30 Uhr im Kneipp-Treff; „Stepp-Aerobic“, montags um 19 Uhr, in der Pestalozzischule; Fitnessgymnastik, dienstags um 10 Uhr im Kneipp-Treff; Gymnastik „Aktiv in den Tag“, mittwochs um 10 Uhr im Kneipp-Treff ; Gymnastik „Top in Form“ mittwochs um 19 Uhr im Kneipp-Treff; Gymnastik „Fit & Flott“, mittwochs um 20 Uhr in der Pestalozzischule; „Wirbelsäulengymnastik“, donnerstags um19 Uhr in der Pestalozzischule; „Tänze in geselliger Runde“, donnerstags um 19 Uhr im Kneipp-Treff.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Selbstverständlich wird bei allen Veranstaltungen auf die Hygiene-Regeln geachtet, so der Verein.