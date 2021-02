Stadtrat St. Ingbert : Heimatvereine müssen keine Miete zahlen

Das Bürgerhaus in Rohrbach. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert/Rohrbach Wenn es um die Nutzung von Räumen geht, sollen die Heimatvereine in der vier Ortsteilen Rohrbach, Hassel, Oberwürzbach und Rentrisch nach dem Willen des St. Ingberter Stadtrates möglichst gleich behandelt werden.

Während jedoch die anderen Ortsverwaltungsstellen nicht von der Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadt St. Ingbert abgedeckt sind, gilt für das Bürgerhaus eine eigene Gebührenordnung, welche vom Stadtrat beschlossen wurde. Da der Beschluss des Ortsrates dieser Gebührenordnung entgegensteht, hatte jetzt die die Abteilung Gebäudemanagement dem Stadtrat vorgeschlagen die Heimatfreunde Rohrbach wie die anderen Heimatvereine in Hassel, Oberwürzbach und Rentrisch, die jeweils in den Ortsverwaltungsstellen ihre Archive unentgeltlich lagern dürfen, von der Gebührenordnung auszunehmen. Für alle anderen Vereine, die das Bürgerhaus nutzen, gilt nach wie vor die Nutzungs- und Entgeltordnung der Stadt. Dem stimmte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung ohne Einwände zu.