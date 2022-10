Arbeitsmarkt im Saarpfalz-Kreis : Was die Dynamik des Arbeitsmarktes verlangt

In vielen Berufen auch in unserer Region fehlen gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch Azubis werden gesucht. Männer in der Kita (Symbolfoto) sind zum Beispiel noch immer eine Seltenheit. Foto: dpa/Bernd Thissen

St Ingbert Nicht wenige Unternehmen im Saarpfalz-Kreis suchen nach guten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch nach Auszubildenden. Was macht es so schwer, beide Seiten zusammenzubringen?

Wer flüchtig auf die Zahlen der Agentur für Arbeit schaut, die immer am Monatsende über die Entwicklung am Arbeitsmarkt berichtet, bekommt zunächst den Eindruck, die Zahlenkolonnen seien mehr oder minder in Stein gemeißelt. So als gebe es kaum Bewegung. Die Arbeitslosenquote bleibt unter fünf Prozent, geht mal leicht hoch und runter, zugleich suchen die Firmen händeringend nach gutem Personal. Ein Blick auf diesen Sommer: Die Zahl der arbeitssuchend gemeldeten Menschen im Saarpfalz-Kreis betrug im Mai 3228, im Juni 3165, im Juli 3310, im August 3499, im September 3397. Die Zahl von Jobs, die die Unternehmen in diesem Zeitraum in diesen Monaten gerne neu besetzen wollten, lag zwischen 306 und 439 mit einem Ausreißer: Im September waren es nur 207 Stellen, die neu auf den Markt gekommen sind.

Müsste nicht über einen gewissen Zeitraum hinweg zu jedem Bewerber auch ein passendes Angebot zu finden sein, lässt sich naiv fragen. Die Zahl der freien Stellen also wie die der Angebote aus Firmen zumindest so weit in den Keller gehen, bis der größte Teil an Männern und Frauen versorgt ist? Auf die Frage antwortet Claudia Matheis, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Saarland: „Auf den ersten Blick mag es so aussehen, dass über ein Jahr hinweg die Zahl der Arbeitslosen und der freien Stellen im Saarpfalz-Kreis relativ konstant ist. Arbeitslosigkeit ist jedoch kein fester Block, Monat für Monat gibt es auf dem Arbeitsmarkt viel Dynamik.“ Menschen melden sich neu arbeitslos, andere finden einen Job, und dies doch in nicht unerheblichem Rahmen. Die Geschäftsführerin zieht als Beispiel den September heran. In diesem Monat haben sich nach den Statistiken der Arbeitsagentur 315 Frauen und Männer nach einer Erwerbstätigkeit arbeitslos gemeldet. Auf der anderen Seite haben 222 Menschen eine neue Beschäftigung begonnen. Matheis weiter: „Viel Dynamik besteht auch auf Seiten der Arbeitskräftenachfrage. Der Bestand lag im September bei 1880 offenen Stellen. Neu hinzugekommen waren in diesem Monat 207. Es gab im September aber auch 254 Stellenabgänge.“

Neben der Dynamik am Markt gibt es einen weiteren wichtigen Faktor: Angebot und Nachfrage sind nicht immer kompatibel. Matheis: „Die Gründe, warum die arbeitslos gemeldeten Menschen nicht ,einfach‘ oder eins zu eins die vorhandenen offenen Stellen besetzen können, warum es also ein Mismatch von Arbeitssuchenden und offenen Stellen gibt, sind vielschichtig.“ Als Hauptgrund benennt sie Unterschiede im Qualifikationsniveau von dem, was der Bewerber/die Bewerberin mitbringt, zu den Anforderungen des jeweiligen Unternehmens. Aufgrund von Digitalisierung und Transformation wandelten sich berufliche Tätigkeits- und Kompetenzprofile, manche Berufe fielen weg, andere entstünden neu. Die Agentur für Arbeit stelle fest, dass der Bedarf an Spezialisten steige. Matheis: „Es gibt mehr und mehr Anforderungsniveaus mit sehr komplexen Tätigkeiten. Gleichzeitig werden bestehende Kenntnisse ein Stück weit entwertet, sie reichen zur Ausführung der Tätigkeit nicht mehr aus. Daher ist es wichtig, nicht nur Arbeitsuchende zu qualifizieren, sondern vor allem auch Beschäftigte in Unternehmen, damit Arbeitslosigkeit gar nicht erst eintritt.“ Die Agentur setze im Bereich der Weiterbildung auf Instrumente wie Umschulung und Förderung von Teilqualifizierungen.

Auf dem Ausbildungsmarkt, auf dem auch zum aktuell gestarteten Ausbildungsjahr viele Stellen offen geblieben sind (wir berichten in einer Serie), sind mehrere Faktoren von Belang. Ein Grund für die zu beobachtende Entwicklung bei der Bewerber-Ausbildungsstellen-Relation ist der demografische Wandel. Mit anderen Worten: Die Zahl Jugendlicher sinkt in unserer Gesellschaft. Darüber hinaus sei der Wunsch nach einem Studium ausgeprägt und betreffe einen zunehmend wachsenden Kreis. In der Öffentlichkeit habe sich das Bild manifestiert, dass in akademischen Berufen sowohl kurz- wie auch langfristig mehr Geld zu verdienen sei. Viele junge Leute wüssten nicht, dass ein Meister als Bachelor anerkannt werden kann. Die Möglichkeiten von Ausbildungsberufen im Handwerk würden unterschätzt. Die Geschäftsführerin Operativ: „Was wir auch feststellen, sind teilweise zu hohe Lohnansprüche von Jugendlichen und gleichzeitig auch Unwissenheit darüber, dass viele Ausbildungsgänge gut bezahlt sind.“

Wie bei den Job-Angeboten gelte auch im Bereich Ausbildung: Die Anforderungen der Betriebe und die Kompetenzen von Auszubildenden passten auch nicht immer optimal zusammen. Mit der Folge unbesetzter Lehrstellen oder abgebrochener Ausbildung. Auch dafür gebe es verschiedene Fördermöglichkeit durch die Agentur für Arbeit, wie etwa die „assistierte Ausbildung (AsA flex)“, einer flexiblen und kontinuierlichen Unterstützung der einzelnen Auszubildenden und Betriebe.