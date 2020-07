Feuerwehr St. Ingbert : Arbeiter verletzt sich bei Sturz in Baugrube

In der Bert-Brecht-Straße mussten Rettungsdienst und Feuerwehr eingreifen. Ein Arbeiter war in eine Baugrube gestürzt. Foto: Florian Jung

St. Ingbert (red) Mehrere Einsätze beschäftigten die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert am Donnerstag (2. Juli) und Freitag. Am Donnerstag rückte die Feuerwehr zu einem Baum aus, der umzustürzen drohte (wir berichteten).

Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr stürzte ein Bauarbeiter in eine Baugrube in der St. Ingberter Bert-Brecht-Straße. Er blieb zwischen einer Hauswand und dem Grubenhang liegen. Bei dem Absturz verletzte sich der Mann schwer. Nachdem der Notarzt den Mann erstversorgt hatte, transportierten Feuerwehrleute zusammen mit dem Rettungsdienst den Verletzten aus dem Gefahrenbereich in den Rettungswagen. Der Rettungsdienst brachte das Unfallopfer dann in ein Krankenhaus.