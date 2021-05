Bauarbeiten in St. Ingbert : Umleitung für die Weiher-Tour

Rohrbach Arbeiten am Gasnetz behindern Radler und Wanderer am Glashütter Weiher.

Die Creos Deutschland GmbH führt zurzeit Arbeiten an ihrem Gashochdrucknetz zwischen St. Ingbert, Spiesen und Rohrbach durch. Die genannten Arbeiten sind Teil umfangreicher Baumaßnahmen, welche die Creos Deutschland GmbH in den nächsten Jahren ausführen wird. Aktuell ist mit Beeinträchtigungen am Glashütter Weiher zu rechnen.

Nachdem bis Ende Mai 2021 die Leitungen zwischen Schüren und Rohrbach verlegt sein werden, finden die nächsten Arbeiten in Richtung Rohrbacher Weiher und der Spieser Straße statt. Voraussichtlich bis Mitte/Ende Juli 2021 werden Teile der Sieben-Weiher-Tour und des Radwegs vom Wombacher- zum Glashütter Weiher beeinträchtigt sein. Am Glashütter Weiher wird der Streckenverlauf der Sieben-Weiher-Tour umgelegt: Die Umleitungsstrecke verläuft vom Glashütter Weiher über die Spieser Mühle. An der Spieser Mühle wird die Strecke über die L 241 geführt. Freizeitsportler und Autofahrer müssen mit Beeinträchtigungen und auch Sperrungen auf und an der Spieser Straße rund um die Einfahrt zum Glashütter Weiher rechnen. Die Umleitung ist ausgeschildert. Im Zuge dieser Arbeiten ist auch der Parkplatz am Glashüttenflur gesperrt.