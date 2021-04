Weniger Arbeitslsoe in St. Ingbert und Bliestal : Saisonale Erholung auf dem Arbeitsmarkt

Weniger Arbeitslsoe in St. Ingbert und Bliestal

St Ingbert/Bliestal Im Saarpfalz-Kreis waren im April 3947 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 176 weniger als im März. Das geht aus dem Arbeitsmarktbericht hervor, den die Agentur für Arbeit am Donnerstag vorgelegt hat.

Im Vergleich zum Vormonat ist die Arbeitslosigkeit kreisweit bei allen betrachteten Personengruppen gesunken, so die Arbeitsagentur. Beim Abstand zum Vorjahr zeigten sich jedoch Unterschiede. Im April waren 2325 Männer und 1712 Frauen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang zum Vorjahr von 3,8 Prozent bei den Frauen. Bei den Männern fiel der Rückgang mit 7,4 Prozent etwas höher aus. Die Zahl der arbeitslosen Jüngeren unter 25 Jahren lag im April bei rund 300. Sie hat sich gegenüber dem Vorjahr um 17,4 Prozent reduziert. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrug im April 1519. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um fast ein Viertel.

Die Frühjahrsbelebung zeigte sich in einer höheren Stellenmeldung. Bereits in den beiden Vormonaten hatte sich die Arbeitskräftenachfrage erhöht - diese positive Entwicklung setzte sich auch im April fort. Im Saarpfalz-Kreis wurden im April laut dem jüngsten Bericht 321 neue Stellen gemeldet, 62 mehr als im März und 190 mehr als im April 2020. Die meisten offenen Stellen wurden in der Zeitarbeit, im Verarbeitenden Gewerbe und im Gesundheits- und Sozialwesen registriert. Auch im Handel, im Baugewerbe, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Bereich Information und Kommunikation, im Bereich Erziehung und Unterricht sowie im Bereich Verkehr und Lagerei wurden zahlreiche Arbeitskräfte nachgefragt. Seit Jahresbeginn wurden 1.183 offene Stellen gemeldet, fast ein Viertel mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Auch der Stellenbestand hat zugelegt. Aktuell gibt es im Saarpfalz-Kreis 1224 offene Stellen, 53 mehr als im Vormonat und 89 mehr als im Vorjahr.