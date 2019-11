St. Ingbert Wegen des schlechten Straßenzustandes wird zudem in der Prälat-Goebel-Straße die Asphaltschicht erneuert. Mehrere Anwohner beklagen eine mangelnde Vorabinformation.

Nicht schlecht dürften die Anwohner der Hobelsstraße und Prälat-Goebel-Straße am vergangenen Montagmorgen, 25. November, geschaut haben, als plötzlich Baumaschinen und Halteverbots-Schilder vor ihren Häusern aufgetaucht sind. Für viele von ihnen kommen die Bauarbeiten, die bereits in den frühen Morgenstunden begangen, wie aus dem heiteren Himmel. Bei nicht wenigen führt dies zu teils erheblichen Problemen in ihrem Alltag.

Die Bürger sind hier in zwei Lager gespalten : Der rot-weiße Pfosten, an dem sich die Geister scheiden

Auch andere Anwohner zeigen sich angesichts der kurzfristigen Bauarbeiten vor ihren Häusern verärgert. Auf den Bauarbeitsschildern würde nur der Beginn der Bauarbeiten stehen, nicht aber das Ende. Viele seien zudem erst zwei Tage vorher durch einen Handzettel der Firma Peter Gross Tiefbau informiert wurden. In dem Schreiben, welches unserer Redaktion vorliegt, kündigt die Firma die Bauarbeiten in den beiden Straßen an. Wegen der Erneuerung der Asphaltdecke werde eine beidseitige Park- und Halteverbotszone eingerichtet. Die Anwohner mögen zudem ihre Fahrzeuge außerhalb des Baufeldes parken, das sich von der Einmündung Wollbachstraße bis Hobelsstraße 62 und über die komplette Prälat-Goebel-Straße erstreckt, wie es weiter in dem Schreiben an die Anwohner heißt.