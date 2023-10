Anny Hwang am Gymnasium in St. Ingbert Anny Hwang warb bei Schülern für ihre Musik

„Musik ist eine Sprache. Die nutzt ihre Instrumente, ihre Regeln, ihre Stimmungen.“ Götz Hartmann weiß, wovon er spricht. Sein Berufsleben lang lebt er von der Musik, und auch heute steht er regelmäßig am Dirigentenpult. Anny Hwang ist als Pianistin gerade im Begriff, weltweit auf Beachtung zu stoßen. Wer sie hören will, muss in gut besuchte Konzerte gehen, wenn sie nicht gerade im Fernsehen zu sehen ist. Manchmal reicht es aber, die richtige Schulstunde zu besuchen, um Hwang und Hartmann zu erleben. Wie gerade im Leibniz-Gymnasium. Die Schülerinnen und Schüler der Musikklassen in den Klassenstufen fünf bis sieben verbrachten zwei hochinteressante Schulstunden mit den beiden Profimusikern.