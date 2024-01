Anmeldung an Gemeinschaftsschule Tag der offenen Tür bei Schule in Rohrbach

Insbesondere werden das Konzept des Ganztags, die Möglichkeiten zum individuellen Lernen und die vielfältigen Freizeitangebote der Schule präsentiert. Die Fachbereiche geben Einblick in ihre Arbeit und bieten auch Mitmachangebote für die Grundschüler an. Während des Vormittags führen Schüler der Klassenstufe zehn durch die Schule. Die aktuelle Klassenstufe fünf gewährt detaillierte Einblicke in die Einführung der Schüler in den Ganztag, das Unterrichtsangebot, die individuelle Förderung und die Stärkung der Klassengemeinschaft. Viele Mitmachangebote laden Interessierte ein, sich aktiv einzubringen. Für das leibliche Wohl der Gäste ist bestens gesorgt. Die Schulband, das Tanzprojekt und weitere Gruppen bieten ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm.