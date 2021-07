Kita Rentrisch : Gleich zwei Ministerinnen besuchten die Rentrischer Kita

Plausch am Morgen vor der Kita – Lia und Paul (rechts) trafen in Rentrisch die Ministerinnen Anke Rehlinger und Christine Streichert-Clivot. Die Sozialdemokratinnen informierten über das Gute-Kita-Gesetz. Foto: Peter Gaschott

St Ingbert Zwei Ministerinnen empfingen Kinder vor der Kita in Rentrisch

. Lia und Paul lieben Dinosaurier. Ganz überraschend ein Plausch über die Lieblings-Fabelwesen mit einer, die sich damit offenbar auskennt. Auf dem Weg zum Kindergarten kamen die beiden Rentrischer Kinder ins Gespräch mit Anke Rehlinger, Wirtschaftsministerin und stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlandes. Auf dem Hof der Rentrischer Kita fachsimpelten die drei über Dinos. Und schließlich kam auch noch Christine Streichert-Clivot dazu. Die saarländische Ministerin für Bildung und Kultur erkundigte sich bei Lia und Paul, wie es ihnen in der Kita Rentrisch gefällt. Toll, so beide übereinstimmend, wenn auch Lia schon auf dem Sprung in die Grundschule ist. Rischbachschule steht nach den Ferien auf dem Programm der Sechsjährigen. Ihr Bruder wird allerdings noch zwei Jahre in der Kita bleiben.

So viel politische Prominenz am frühen Morgen vor der Kita – das verdankten die kleinen Rentrischer dem Gute-Kita-Gesetz. Es ist Teil des Saarlandpaktes und soll saarländische Familien bei den Kita-Beiträgen deutlich entlasten. Im St. Ingberter Stadtrat wurde die Senkung der Beiträge einhellig begrüßt, und die SPD wollte nun vor der Kita mit den Eltern ins Gespräch kommen. Zäh lief das an, Esra Limbacher, der für die SPD als Bundestagsabgeordneter kandidiert, Maximilian Raber, der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, und Helga Roth von der Rentrischer SPD sehnten regelrecht Eltern herbei, und ausgerechnet der erste Vater, der mit Grußkarte und Jutetasche begrüßt wurde, wollte nun von der SPD gerade überhaupt nichts wissen. Die Stimmung besserte sich allerdings zusehends, und nachdem die Ministerinnen gekommen waren, strömten auch Eltern wie Kinder. Mike White stellte als zuständiger Beamter aus dem Rathaus die Pläne vor, die derzeit für die frühere Kita bestehen – sie wird wohl für ein paar Jahre als Ausweich-Einrichtung in Betrieb gehen. Die neue Kindertagesstätte ist in der früheren Grundschule am Stiefel untergebracht. Tina Okuesa, die Leiterin der Einrichtung, zeigte sich sehr gastfreundlich und lud zu einem Rundgang durch die Einrichtung ein.