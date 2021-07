Kinderschutzbund St. Ingbert : Schöne Ferien ohne Eltern und Gepäck

St Ingbert Eltern fragen sich oft, wie ihre Kinder die Ferien sinnvoll nutzen können. Im Rahmen der „Fun Ferien Dengmert“ bieten 30 Vereine Aktivitäten an. Einer davon: Der Kinderschutzbund.

Schon seit vielen Jahren ist das zweiwöchige Ferienprogramm des Ortsvereins St.Ingbert des Deutschen Kinderschutzbundes (KSB) ein fester Bestandteil der Ferienlandschaft. Keine Frage also, dass die Kinderschützer ihre „Ferien ohne Koffer“ dieses Jahr auf Anfrage der Stadt unter deren Dach als Teil der Fun Ferien „laufen“ lassen. Ute Strullmeier, Vorsitzende der St.Ingberter Kinderschützer, begrüßt die Idee: „Ich finde das super von der Stadt, dass sie die Angebote bündelt. Da haben die Eltern eine größere Auswahl als sonst. Außerdem sind die Ferien dazu da, dass die Kinder das nachholen, was ihnen gerade in letzter Zeit gefehlt hat – das Treffen mit Freunden.“ Im vergangenen Jahr konnten die Kinder coronabedingt keine Ferien mit dem KSB genießen. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit nahezu bei 100 Prozent liegt, die Sommerferien 2021 wieder gemeinsam verbringen zu können, wird die neueste Auflage der „Ferien ohne Koffer“ pandemiebedingt eine abgespeckte sein. Jeweils drei Gruppen zu je nur zehn Kindern können das Angebot pro Woche annehmen und werden sich nicht, wie in der Vergangenheit gewollt und üblich, beispielsweise zum Mittagessen treffen. Um den Sicherheits- und Hygienevorschriften getrecht zu werden, werden die Kinder an drei Standorten betreut. Doch das wird der Freude keinen Abbruch tun. Diejenigen Kinder, die in einer der ersten beiden Ferienwochen ohne Gepäck beim KSB „anheuern“, werden viel erleben. „Ich finde das Programm richtig schön“, sagt Ute Strullmeier und zählt alle kleinen Abenteuer und Aktivitäten mit einem Leuchten in den Augen auf. Keine Frage, dass sie sich mindestens genau so auf diese Ferien freut, wie die Kinder . Nach dem obligatorischen Kennenlerntag mit Spielen ist beispielsweise eine Wanderung mit Alpakas mit anschließendem Stockbrot-Genuss geplant, die der KSB erstmals anbietet. Bewährt hat sich in der Vergangenheit der Trommelbau und das Erzählen afrikanischer Märchen mit Ibu Ndiaye, der aus dem Senegal stammt. Er ist beliebt bei Groß und Klein und deshalb auch in diesem Jahr wieder mit von der Partie. Erstmals gibt es das Fantasielabor mit Marika Pyrszel von der Hochschule der Bildenden Künste, bei dem es nicht nur künstlerisch zugehen wird. Da das Filzen in der Vergangenheit bei den Kindern des Sommerferienprogramms immer wieder gut ankam, wird es das auch in der aktuellen Auflage geben. „Wir sind froh, dass das Ferienprogramm nochmal möglich ist. Bereits im letzten Jahr haben die Eltern reihenweise danach gefragt. Das hat den Kindern, ihren Eltern und auch uns Betreuern in Coronazeiten schon sehr gefehlt“, so Strullmeier, „wir hoffen natürlich, dass es trotz der Änderungen, zu dem bunten Treiben zurückfindet, wofür der Kinderschutzbund bekannt ist.“ Es habe immer positive Rückmeldungen gegeben. Dass die Kinder zum wiederholten Mal gern gekommen sind, stehe für die Freude, die dieses Programm als fester Bestandteil der städtischen Ferienbetreuung bringe. Und wenn sich später Betreuer melden, die selbst in jüngeren Jahren mal Ferienkind waren, dann spricht die Qualität der „Ferien ohne Koffer“ für sich. Die Vorsitzende des St. Ingberter Kinderschutzbundes hat keinen Zweifel daran, dass das Format, bei dem immer noch einige Plätze frei sind, stattfindet. Vorbild war da das Ferienangebot der Stadtjugendpflege, welches trotz großem organisatorischem Aufwand auch in Pandemiezeiten durchgeführt wurde. „Ich ziehe meinen Hut, wie die das gestemmt haben. Und genauso ziehen wir das auch durch“, versichert Ute Strullmeier, die wie einige ihrer Mitstreiter, seit Jahren in diesen zwei Ferienwochen ihren Urlaub nimmt, um selbst als Betreuer dabei zu sein. Das vergangene Jahr sei laut Strullmeier „eins zum Abhaken“ gewesen, denn außer dem Baustein „Große helfen Kleinen“ sei beim KSB nichts gelaufen. So sei nur ein Bruchteil der sonst üblichen Spenden eingegangen, auf die der Kinderschutzbund allein schon wegen der finanziellen Unterstützung der Familien angewiesen sei. Denn trotz Corona bräuchten die Kinder Ranzen, Schulmaterial und Brillen, was sich einige nicht so einfach leisten könnten.