Fairer Handelin St. Ingbert und Blieskastel : An zwei Kirchen gibt es faire Waren

Oberwürzbach/Biesingen Der Saarländisch-Philippinischer Freundeskreis e.V. verkauft an diesem Wochenende gleich an zwei Kirchen in der Region fair gehandelte Produkte zugunsten der Saarland-Scholars in der Don Bosco-Pfarrei in Tondo/Manila auf den Philippinen.