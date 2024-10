Messe vom 4. bis 6. Oktober in St. Ingbert Was sich bei der Ingobertusmesse in diesem Jahr alles geändert hat

Oberbürgermeister Ulli Meyer sprach zwei Aspekte an, die für ihn besonders wichtig an der Ingobertusmesse seien. Einmal die Möglichkeiten, die sich denen böten, die Stände betreiben, um sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und um Fachkräfte zu gewinnen. Auf der anderen Seite zeige die Messe, dass die Digitalisierung in St. Ingbert „zentraler Jobmotor“ sei. Mehrere tausend Beschäftigte sieht er in naher Zukunft in St. Ingbert in diesem Bereich arbeiten, sie alle „leben hier und kaufen hier ein.“ Die Messe sei wichtig, dies darzustellen, „hier macht man Verträge“, so der Verwaltungschef.