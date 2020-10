BBZ St. Ingbert : Am BBZ gibt es einen neuen Corona-Fall

St. Ingbert Am Berufsbildungszentrum (BBZ) St. Ingbert hat es einen erneuten Corona-Fall gegeben. Das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises hat am Montag (5. Oktober) die Schulleitung des BBZ über eine mit dem Corona-Virus infizierte Person informiert.

Die Schülerin/der Schüler besucht die Klassenstufe FOS WF12a. Nach den Kontaktermittlungen des Gesundheitsamtes ist diese Person nicht in Zusammenhang mit den vorherigen Infektionen am BBZ zu sehen. Kontaktpersonen sind 18 Mitschülerinnen/Mitschüler sowie drei Lehrkräfte. Alle Kontaktpersonen seien informiert, so der Saarpfalz-Kreis in einer Mitteilung. Ihnen wurde eine Quarantäne bis zum 16. Oktober angeordnet. Sie werden am Donnerstag, 8. Oktober, durch ein Team des Gesundheitsamtes auf das Corona-Virus getestet. Wenn die in Quarantäne befindlichen Personen Krankheitssymptome zeigen, müssen diese sich natürlich umgehend beim Gesundheitsamt melden.