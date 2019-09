Albertus-Magnus-Gymnasium : Zwei neue Bänke zieren das Schulgelände am AMG

St. Ingbert Akazienbaum am Sportplatz musste entfernt werden.

(red) Das St. Ingberter Albertus-Magnus-Gymnasium konnte in den vergangenen Tagen zwei neue Bänke für den Pausenhof in Empfang nehmen. Begonnen hatte das Projekt ursprünglich mit einem Problem: Um die Sicherheit des Sportunterrichts im Freien weiter zu gewährleisten, musste zunächst ein Akazienbaum weichen. Die Wurzeln des Akazienbaumes am Rande des Sportplatzes drohten die Tartanbahn anzuheben und damit dauerhafte Unebenheiten auf dem Gelände zu verursachen.

Dadurch entstand jedoch gleichzeitig ein Vorrat an hochwertigem heimischem Holz, für das die Firma Wagner und Günther (Garten- und Landschaftsbau) mit Firmenchef Claus Günther eine fabelhafte Idee hatte: In Zusammenarbeit mit AQuis (Gesellschaft für Arbeit und Qualifizierung im Saarpfalz-Kreis) entstanden in deren Werkstatt zwei ansprechende und äußerst stabile neue Bänke, die nun der Schule übergeben werden konnten, so dass die Akazie gewissermaßen in die Hände der Schule zurückkehren konnte. Schulleitung, Geschäftsführung und natürlich vor allem die Schülerinnen und Schüler dankten vielmals für die Sitzgelegenheiten, zumal auch ihnen das Thema Nachhaltigkeit ein Anliegen sind.