„Es fehlt nur ein Quietsche-Entchen“ Stadtbad-Areal in St. Ingbert ist derzeit ein kleiner See

Es fehle nur ein Quietsche-Entchen, sagt eine Anliegerin, dann wäre der kleine See am Zugang zur Gustav-Clauss-Anlage perfekt. Tatsächlich steht ordentlich Wasser in der mehrere Meter tiefen Grube, die nach dem Abtragen des alten Stadtbades am Theodor-Heuss-Platz mitten in St. Ingbert davon kündet, dass dort gebaut werden soll. Und das nicht gerade im kleinen Stil: Die Victor‘s-Gruppe schickt sich an, auf dem traditionsreichen Gelände einen zweiflügeligen Komplex mit einem verbindenden eingeschossigen Mittelteil zu errichten. Die eine Seite ist als „Biosphären-Hotel“ geplant, die andere als Wohngebäude mit Wohnungen verschiedener Größe.