Ortsrat Rentrisch Nächste Auflage des Dorffests hängt am seidenen Faden

Klärungsbedarf gibt es auch bei einer Maßnahme, die im Laufe dieses Jahres umgesetzt werden soll – ein neuer Verteilerkasten auf dem Schulhof. Was sich wie ein kleines Problem anhört, könnte eine Absage des Rentrischer Dorffestes im Juli bedeuten. Denn bereits beim Weihnachtsmarkt streikte das Innere des Kastens, der bei Veranstaltungen für Strom sorgt. Die Forderung des Ortsrates lautet also, dass die Erneuerung noch vor Eröffnung des Festes am 12. Juli stattfinden müsse.