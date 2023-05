Bis Ende 2026 Alte Baumwollspinnerei St. Ingbert – Zeitplan für Umbau in Rathaus steht

So viel steht nach der jüngsten Sitzung des St. Ingberter Stadtrates fest: Bis zum Bezug der Alten Baumwollspinnerei gehen noch einige Jahre ins Land. So lange wird sich ein großer Teil der Stadtverwaltung gedulden müssen, der dort moderne Büros beziehen soll. So lange werden sich auch Kulturliebhaber gedulden müssen, die den versprochenen Umzug des Albert-Weisgerber-Museums, 2007 am Marktplatz aufgelöst, nicht vergessen haben. Das neue Planungsteam des Langzeitprojektes der Mittelstadt hat in der jüngsten Stadtratssitzung den Stand der Dinge vorgestellt. Und dabei eine Zeitachse aufgemacht.